Во время боев за Авдеевку российские штурмовики использовали гусеничного робота для доставки боекомплекта и эвакуации раненных бойцов с передовых позиций. Во время одного из очередных боевых выездов робот был подбит FPV-дронами. Авторы Телеграм-канала «Помощь землякам» опубликовали видео, на котором российские бойцы отыскали свою боевую машину.

«Однажды робот прикрывал от FPV-дронов наступление танков, БМП и штурмовиков под Авдеевкой (благодаря установке РЭБ, которая была на нем смонтирована). Когда техника отошла на безопасное расстояние он был подбит. Его задачей было прикрытие группы и со своей задачей он справился. Все танки и БМП вернулись на базу. Наш робот остался на нейтральной территории. Обстановка на поле боя не позволяла его эвакуировать», – написали авторы Телеграм-канала.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что гусеничный робот практически полностью засыпан грунтом. Предположительно техника была подбита во время проезда через воронку или придорожную канаву. В итоге бойцы откопали робота и доставили его на рембазу.