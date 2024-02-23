Российские военнослужащие позаботились не только о том, чтобы их боевой кот Мухич был сыт. Они подарили ему настоящий бронежилет, который сшит под точные размеры животного.

Тг-канал Shot рассказывает, что кот несет службу в одном из российских подразделений на Купянском фронте. Хозяева хотели утопить Мухича еще котенком, но наши парни пожалели его и забрали себе. Кот помнит о благодарности, поэтому неустанно греет солдатские лежали и громко мурлычет для атмосферы «домашнего уюта».

Кошачий бронежилет привезли волонтеры «Народного фронта». Необычную экипировку подарил им продавец, у которого они закупались. После первой примерки Мухич упал. Затем несколько раз пытался встать, опять заваливаясь на бок. Далее в ролике показано, как кот делает первые шаги в обновке. Бойцы признались, что коту непривычно, ведь бронежилет тяжелый. Но они уверены, что их боевой кот уже через час освоится. «Можно будет наверх выпускать», шутят солдаты.