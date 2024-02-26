Российские военнослужащие, которых отправили из зоны боевых действий на «дообучение» и для получения новой техники, уехали обратно на фронт за несколько дней до окончания учебы. Они заявили, что хотя успеть уничтожить танки Abrams, которые ВСУ начали использовать под Авдеевкой.

Один из бойцов рассказал телеграм-каналу «Старше Эдды», что Abrams появился именно в зоне ответственности его подразделения. Поэтому он и его сослуживцы обратились к командиру и попросили забрать их с переобучения, чтобы американский танк не уничтожил кто-то другой.

По словам автора канала, это никакая не бравада, это просто охотничий инстинкт, который заставляет бойцов бросать все и начинать преследование новой, очень важной цели.

Напомним, что сперва фото с танком «Абрамс» выложили украинские военные. После этого появилось видео с этой боевой машиной, замеченной бойцами ВС РФ на Авдеевском направлении.