Обитающие вблизи Чернобыльской АЭС волки обрели ген, который позволяет им не умереть от рака из-за радиации, сообщил биолог К. Лав из американского Принстонского университета.

В 2014 году американский биолог в составе научной экспедиции побывала в зоне отчуждения и взяла у волков кровь, чтобы изучить реакцию их организма на радиацию. На подопытных волков надели ошейники, которые в реальном времени показывали биологам, что происходит с волками и какой радиации подвергаются животные.

Биологи выяснили, что чернобыльские волки ежедневно и в течение всей жизни подвергаются таким дозам радиации, которые в 6 раз превосходит безопасно допустимые. Лав заметила, что у чернобыльских волков со временем изменилась иммунная система. Ее можно было сравнить с иммунитетом онкобольного, который прошел химиотерапию. Продолжить исследования американские ученые не смогли из-за пандемии, а затем из-за российско-украинского конфликта.