Одним из важных этапов работы любого современного интернет-магазина является работа с отзывами клиентов. Они позволяют потенциальным покупателям получить важную информацию о товаре, его преимуществах и недостатках, но если продавец не отвечает на них, никак не реагирует на критику или определенные жалобы со стороны клиентов, уже купивших ту или иную продукцию, то он не может рассчитывать на эффективное продвижение.

В этой ситуации два выхода – посадить специально обученного сотрудника, который будет работать с откликами либо на этой странице подключить сервис автоматических ответов на них.

Почему автоматические ответы

Второй вариант более предпочтителен по одной простой причине – он существенно облегчает процесс работы с многочисленными однотипными отзывами на Wildberries. Причем благодаря хорошо продуманной системе настроек ответы на отклики покупателей будут персонализированными.

Преимущества автоответов очевидны:

отсутствие необходимости круглосуточно следить за откликами;

возможность отвечать на все отзывы покупателей, что очень важно для продвижения конкретного товара или торговой марки;

возможность настроить ключевые слова, которые обеспечат возможность адекватно отвечать заказчикам на однотипные отклики.

Автоматизация ответов на отзывы также экономит время и деньги, позволяет формировать положительное мнение о торговой марке и тем самым способствует его продвижению.

Не только работа с отзывами

Однако для продвижения на Wildberries недостаточно только грамотно обрабатывать отзывы клиентов. Помимо этого, большое значение имеют эффективная внутренняя реклама, тщательное изучение конкурентов, SEO-оптимизация описаний для каждого товара. Все это тоже можно оптимизировать тут.

Сервис KNOPKA BABLO берет на себя всю рутину, необходимую для продвижения бренда. Он сам составляет описания, причем с учетом современных требований SEO, анализирует эффективность рекламных кампаний, а также позволяет настроить их с учетом особенностей конкретного бренда и реализуемой продукции.

Наличие в руках мощного набора инструментов позволяет быстро продвигать торговую марку без существенных временных и финансовых затрат, без привлечения специалистов-маркетологов и оптимизаторов.

При всех этих достоинствах процесс работы с сервисом весьма прост – достаточно просто зарегистрироваться, используя телеграм-бот и интуитивно-понятный интерфейс, выбрать наиболее подходящий тарифный план и произвести оплату, а затем приступить к созданию рекламной кампании с учетом всех упомянутых выше инструментов.