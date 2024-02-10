Наставник «Голоса» Антон Беляев высмеял Полину Гагарину, упомянув ее возраст, передает портал «Вокруг ТВ».

Гагарина оказалась единственной из жюри, кто повернулся к участнику Анатолию Колмагорову. Тот после исполнения композиции сказал певице спасибо за то, что она есть.

Полина отреагировала на это с юмором и припомнила, как кто-то из коллег назвал ее «мамстодонтом» из-за возраста. Она призвала Анатолия опровергнуть это, на что тот ответил, что даже не знает, кто такие мастодонты.

В беседу вмешался Беляев, который предложил Колмагорову сказать артистке, что она «все еще супер». Так он тоже намекнул на возраст Гагариной, что тут же заметила Зиверт. Певица заявила, что Беляев мог бы открыть собственные курсы пикапа.