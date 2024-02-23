Неудачное контрнаступление украинской армии, а также потеря Артемовска и Авдеевки свидетельствуют о слабости Вооруженных сил Украины и наращивании российских сил в зоне СВО. Об этом в своем материале сообщает ТАСС со ссылкой на заявление австралийского эксперта в области международной политики Тони Кевина.

«Можно с уверенностью утверждать, что Россия уже победила в военной операции на Украине. Киев очень слаб, энергетика, транспортная инфраструктура и экономика страны почти разрушены, да и само государство деморализовано, его существование, по сути, искусственно поддерживается Западом, также уже не способным сохранять прежние объемы финансовой и военной помощи. Вооруженные силы Украины были фактически разгромлены или блокированы превосходящими в военном отношении российскими войсками», – заявил эксперт.

По его словам, несмотря на кажущуюся стабильной линию фронта российские войска медленно, но уверенно продвигаются на разных направлениях. При этом аналитик уверен, что дальнейшее выделение Киеву военной помощи со стороны Запада сможет лишь продлить агонию украинской армии, но никак не изменит ситуацию в корне.