Актриса Анна Якунина рассказала на ОТР, что перестала ходить на прогулки с коллегой по сериалу «Склифосовский» Максимом Авериным из-за того, что фанатки не дают ему шага ступить.

Актриса призналась, что когда Аверин появляется на улице, в парке, магазине, ресторане, начинается «что-то невероятное». Фанатки окружают актера, не дают пройти. Якунина вспомнила, как во время одной из прогулок по набережной девушки кричали Аверину: «Глухарик, глухарик». Они не давали ему шагу ступить. При этом актрисе показалось, что Максу подобное внимание правилось. «Он получал удовольствие», сказала она.

Якунина назвала свой творческий тандем с Авериным «спаянным». Они не только вместе снимаются в «Склифосовском», но активно гастролируют по России. Актриса рассказала, что у нее никогда не появлялось мысли отказаться от роли регистраторши Нины Дубровской, потому что она очень любит этого персонажа.