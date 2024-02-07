Актриса Ольга Ломоносова заявила, что никогда бы не стала сниматься в «Не родись красивой», если бы знала о последствиях для своей карьеры, пишет СтарХит.

Ломоносова сыграла в популярном сериале Киру Воропаеву, невесту главного героя Андрея Жданова. Актриса призналась, что если бы обладала способностями возвращать время, то ни за что бы не согласилась сниматься в мыльной опере.

Ломоносова не считает этот сериал «серьезным кино», которое снял «крутейший режиссер», а после выхода – актеры бы утром проснулись знаменитостями. Если актриса снимается в мыльной опере, то это влияет на ее дальнейшую карьеру. И не лучшим образом, считает Ломоносова.

Из-за съемок в «Не родись красивой» режиссеры не брали ее на роли в серьезных проектах. Актриса призналась, что получила множество отказов на кастингах и пробах. По ее мнению, коллеги, которые не снимались в мыльных операх, проще получали хорошие роли. «Лучше бы не снималась», сожалеет актриса.