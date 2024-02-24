Виктор Раков, сыгравший главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» режиссера Юрия Кары в 90-х годах прошлого столетия, заявил, что новый фильм Михаила Локшина ему не интересен.

«Я не смотрел его просто потому, что не смотрел. Мне неинтересно», — заявил актер.

Он рассказал о съемках в 90-е, когда многие актеры, уже назначенные на роли, внезапно «исчезали» со съемочной площадки. Сам он тогда хотел сыграть Бездомного, но в итоге был утвержден на роль Мастера.

В итоге экранизацию показали только спустя 18 лет – в 2011 году.

«Я, честно говоря, его уже и не ждал, потому что время ушло. Скажу вам проще – дорого яичко ко Христову дню. Если сняли фильм, его надо показать. А если его не показывают: во-первых, наверное, есть какая-то причина, а во-вторых, все же двигается и развивается вперед. А если спустя 10-12 лет этот фильм появляется, он может уже и устарел. Ну выпустили – и хорошо!»,- заявил актер.

Также он отметил, что даже не будет смотреть новый фильм «Мастер и Маргарита».