9 февраля умер талантливый польский актер Александр Фабисяк, которому было 78 лет. Он успел сняться в нескольких десятках проектов, среди которых выделяется драма «Псы» снятая в 1992 году. В этом фильме артист выступил в образе прокурора.

Актер, который приходится сыном известному польскому режиссеру Казимиру Фабисяку, с 70-х годов прошлого столетия активно сотрудничал с Анджеем Вайдой и Занусси. У них он сыграл роли в картинах «Ноябрьская ночь», «Гамлет», «Жизнь как болезнь, передаваемая половым путем» и множестве других.

Также артист принимал участие в лучших постановках Старого театра в Кракове. Он служил в этом культурном учреждении 45 лет, передает «Российская газета».

Именно в Кракове Александр Фабисяк начал свой творческий путь. Там он закончил Академию театрального искусства, а позже вернулся в учебное заведение в качестве декана на кафедре актерского мастерства.