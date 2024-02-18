Российский актер Никита Кологривый сыграл во многих проектах, но огромную популярность он приобрел после участия в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Также успех актеру принесла и роль в фильме-сказке «По щучьему велению». По итогу артист стал частым гостем различных передач и ток-шоу, во время которых регулярно стал позволять себе колкие высказывания в отношении коллег по цеху. Таким поведением Кологривый вызывает негодование среди артистов и их поклонников.

Актриса Агата Муцениеце решила поддержать Никиту Кологривого. Об этом она заявила во время VK-шоу «Кстати». Агате и Никите выпала возможность вместе поработать над фильмом «Я – Медведь». Артистка подчеркнула, что Кологривый является прекрасным и талантливым актером. Кроме того, Муцениеце восхитилась способностью Никиты уметь говорить откровенно и не обращать внимание на мнение окружающих.