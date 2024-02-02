Американские стоматолога заверяют, что современные рентген-аппараты настолько безопасны, что пациенту не нужно надевать свинцовый фартук. Об этом пишет ADA (Стоматологическая ассоциация США).

В научном журнале, который выпускает ADA, приводятся результаты исследований. Они показали, что пациентам не нужно надевать свинцовые воротники и фартуки, если рентген делается на современном оборудовании. Эти меры защиты не нужны даже пациенткам в положении, считают американские исследователи.

Современные рентген-аппараты ограничивают радиацию, при этом надетый свинцовый фартук не дает дополнительной защиты, а зачастую лишь портит рентген-снимок. Размытый результат заставит повторить процедуру, в результате пациент получит двойную порцию радиации, говорится в статье.