Воспитывающая четверых сыновей актриса Мария Кожевникова показала поклонникам «волшебное преображение», выложив в микроблоге соцсетей два снимка – с макияжем и без.

Актриса предложила сравнить два снимка. На первом она снялась без макияжа и без укладки, накинув на голову капюшон. На втором – сделала яркий макияж и уложила волосы крупными волнами. Кожевникова призналась, что подобное преображение случилось по случаю дня рождения одного из ее сыновей.

Фолловеры отреагировали на предложении актрисы. Они сообщили, что на снимке без макияжа она выглядит естественно и «без мишуры». Фанаты написали, что «без косметики Маша просто огонь», напомнив актрисе, что она всегда шикарно выглядит. Это тем более восхищает, когда знаешь, что пять месяцев назад Мария родила четвертого сына.