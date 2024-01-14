Вадим Якушев, который в пятом сезоне шоу «Голос. Дети» выступал за команду Валерия Меладзе, попал в страшную аварию. Произошло это 30 декабря, но известно о трагедии стало только сейчас.

Мать Вадима рассказала, что на трассе «Дон» автомобиль, в котором они ехали всей семьей, столкнулся с «Мерседесом». Сама женщина и три пассажира тоже пострадали и попали в больницу. Но больше всего досталось юному исполнителю.

Ему врачи диагностировали сильный ушиб головного мозга, перелом позвоночника и несколько других тяжелых травм.

«Вадим в сознании, руки и ноги двигаются. Прогноз на восстановление есть, но он займет много месяцев, и нужно будет носить корсет. А я пытаюсь решить вопросы с государственными органами и виновником в Воронеже. Сын уже 16 дней здесь, в больнице. «Мерседес» виноват, вылетел с разворота не в свою полосу», – рассказала мама певца.

В правоохранительных органах сообщили, что обстоятельства аварии все еще выясняются.