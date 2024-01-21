Исполнитель роли Пчёлы из «Бригады» Павел Майков поделился своими впечатлениями от сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В интервью The Voice Mag он заявил, что фильм ему не понравился.

«Хватило несколько серий», – сообщил Майков, добавив, что он не стал досматривать сериал до конца.

Ранее звезда «Бригады» заявлял, что не в восторге от своей роли в этом культовом сериале. По его словам, подобные проекты только вредят обществу, оказывая на него тлетворное влияние. Такие высказывания настроили против Майкова остальных участников съемочной группы.

Недавно Майков, появившийся на публике после долгого перерыва, вызванного борьбой с алкоголизмом, сообщил, что спокойно относится к неизбежности смерти.