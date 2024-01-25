Знакомая Леры Кудрявцевой высказала предположение, почему телеведущая решила оставить мужа. Она отметила, что хоккеист Игорь Макаров завершил спортивную карьеру, из-за чего именно теледива стала главным добытчиком в семье.

Это негативно повлияло на Макарова, поэтому он начинал выпивать. Когда телеведущая уехала в отпуск, он вообще потерял контроль над собой. Напившись, Игорь затопил московскую квартиру, что стало последней каплей в чаше терпения супруги. Поэтому она написала в социальных сетях, что бросает хоккеиста.

Напомним, сама Лера Кудрявцева в одном из шоу заявила, что уйти от супруга – еще не означает развестись. Она лишь намеревалась сделать ему серьезную встряску, чтобы заставить отказаться от спиртного.