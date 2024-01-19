Актер Лев Зулькарнаев прославился после роли Зимы в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Во время своего интервью для YouTube-шоу «Бэкстейдж» артист подал идею для возможного второго сезона сериала.

Зулькарнаев считает, что в продолжении можно было бы рассказать историю о казанских бандитах, которые переехали в российскую столицу. По его словам, он не знает, будет ли вообще второй сезон сериала, однако уверен, что материала для возможного будущего сценария более чем предостаточно.

Актер считает, что его персонаж мог бы появиться во втором сезоне, ведь прототип его персонажа жил до 1995 года.

«Если бы я снимал второй сезон, я бы дальше пошел по этой теме — как эпоха закручивает людей», — сказал он.

В конце 2023 года российское сообщество всколыхнул выход сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В проекте рассказывается о молодежных группировках, существовавших в конце 80-х годов в СССР. В основу сюжета был взят так называемый «казанский феномен». Главные роли исполнили Иван Янковский, Анна Пересильд, Рузиль Минекаев, Никита Кологривый, Леон Кемстач, Лев Зулькарнаев и другие.