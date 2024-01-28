Натовские генералы, которые беспрестанно делают заявления в СМИ о гипотетической войне с Россией, упорно не хотят понимать всей их серьезности, уверен ирландский обозреватель Чей Боуз.

В своем аккаунте в социальной сети X (бывшая Twitter, заблокирована в России) журналист отметил, что до «идиотских диванных генералов на Западе» не доходит, что если они так сильно хотят войны с РФ или Китаем, они ее получат. Вот только что они сами потом будут делать, передает РИА Новости.

Лидеры НАТО, считает Боуз, должны отдавать себе отчет в том, что победить в таком противостоянии можно лишь одним способом – уничтожением всей планеты.

Напомним, что о войне между Россией и НАТО говорят исключительно западные политики. РФ много раз подчеркивала, что не намерена вступать в противостояние с Западом и не представляет угрозы для стран Североатлантического альянса. При этом президент Владимир Путин заявил, что Москва готова к войне с блоком, если тот попытается развязать такой конфликт.