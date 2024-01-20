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Украинские ВС обстреляли населенный пункт Казачьи Лагеря в Херсонской области 155-мм артиллерийскими установками. В результате этой атаки погибла одна женщина, сообщила пресс-служба Военного следственного управления СК РФ.

Также снаряды повредили несколько жилых домов на территории села.

«Военные следователи СК России зафиксировали очередное преступление ВФУ в отношении мирных жителей Херсонской области. Украинские боевики произвели обстрел с применением артиллерии 155-мм калибра с. Казачьи Лагеря Херсонской области, в результате среди мирного населения погибла женщина», – сообщили представители ведомства средствам массовой информации.

Напомним, Киев обстрелами мирных городов пытается привлечь внимание Запада, который сделал паузу в поставках оружия и финансировании Украины.