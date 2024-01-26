25-летняя Виктория Горбунова, выпускница УралГУФК Виктория Горбунова переехала в Москву, чтобы начать актерскую карьеру. Пока молодой актрисе удалось сняться в нескольких проектах в массовке или групповке. Но, по ее словам, ей очень нравится атмосфера на съемочной площадке, поэтому она старается как можно чаще посещать всевозможные кастинги.

В прошлом году Виктория снялась в российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», который уже стал культовым. Роль у девушки была небольшая, у нее было два съемочных дня. Виктория подчеркнула, что она «засветилась» во второй и восьмой серии. Она сыграла девушку, прошедшую перед Ириной Сергеевной и Пальто в ДК спиной. Девушка рассказала, что даже наступила главным актерам на ноги во время съемок, а потом даже извинялась за свою небрежность.

«А в восьмой серии мы бегали по поезду, смотрели, как Адидас по вокзалу, по поезду ходит. Я тогда еще мало знала актеров. Адидаса играл Ваня Янковский — очень крутой актер», – поделилась Виктория Горбунова.

Девушка рассказала, что ей невероятно понравились съемки в фильме «Бременские музыканты». Ей досталась роль разбойницы. По словам начинающей актрисы, съемочный процесс в этой картине ей напомнил сказку. Поэтому она очень расстроилась, когда съемки были завершены.