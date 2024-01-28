Жители Брянска уже успели побывать на премьере новой экранизации знаменитого романа Михаила Булгакова. Однако фильм режиссера Михаила Локшина многих зрителей уже успела разочаровать, пишут местные СМИ.

Некоторые зрители, побывавшие на премьере, посчитали, что картина была снята в «голливудских тонах». Кроме того, создатели фильма в сюжете решили отклониться от литературной основы. Также жителям Брянска не понравилось, что авторы фильма превратили экранизацию романа легендарного писателя в «очередную серию про репрессии».

Главные роли в фильме «Мастер и Маргарита» сыграли Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита), Аугуст Диль (Воланд), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Полина Ауг (Гелла) и многие другие. Однако прекрасно подобранный актерский состав не смог сделать из «заурядной картины шедевр», считают многие кинокритики. Ряд СМИ также сообщил, что режиссер Михаил Локшин с начала СВО занял прозападную позицию.