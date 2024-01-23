Житель Калифорнии, в одиночку предотвративший более 100 заказных убийств

Когда Боб Иннес нашел, как ему тогда казалось, идеальное название веб-сайта для своего ИТ-бизнеса, он тут же купил его. Однако он даже не подозревал, что в конечном итоге эта покупка спасет десятки жизней и предотвратит многочисленные убийства. Источник: RNZ.

Именно Иннесу принадлежит сайт RentAHitman com – он приобрел этот домен в 2005-м совершенно без намерения привлекать людей, подыскивающих наемного убийцу.

«Тогда я пытался придумать название для своей компании, чтобы оно было запоминающимся, и решил обыграть эту фразу», – рассказал Иннес.

В его представлении игра слов в названии домена представляла собой комбинацию «rent», как при найме, «hit», как в интернет-трафике, а также услуг аналитики для людей, оказываемых Бобом и его тремя друзьями.

В интервью ведущему RNZ Nights Эмилю Доновану, Иннес сообщил, что, когда его бизнес не пошел в гору, он попытался продать доменное имя, но интереса у покупателей не было.

Клиенты другого профиля

Для Боба Иннеса (на фото) все изменилось в 2010-м, когда женщина по имени Хелен, жительница Великобритании, отправила ему на сайт электронное письмо с просьбой посодействовать в убийстве троих членов ее семьи, которые, как она утверждала, украли ее наследство.

После того, как она прислала второе электронное письмо, Боб решил ответить ей также электронным письмом и расспросить, действительно ли ей нужны такие «услуги». Она ответила утвердительно, сообщив, где сейчас находится и прочую личную информацию.

«Если бы я не получил то письмо, его мог получить кто-то другой, и результаты, очевидно, были бы другими. Поэтому я почувствовал, что мне нужно действовать в соответствии с этой ситуацией».

На основании информации, предоставленной Хелен, Боб Иннес смог предупредить власти о ее намерении, что привело к аресту женщины и ее окончательному признанию вины в подстрекательстве к совершению убийства.

С тех пор на сайт Иннеса пошел почти постоянный поток просьб от людей, желающих положить конец чьей-либо жизни. Несмотря на очевидные признаки и намеки на то, что его веб-сайт не является сервисом услуг киллера, тысячи людей продолжают интересоваться возможностью нанять убийцу через его ресурс.

По собственным оценкам, Боб считает, что смог предотвратить более заказных 100 убийств. Один случай особенно запомнился ему.

«Сильнее всего меня поразил «заказ» из Майами, штат Флорида, заявленный 18-летней матерью, которая хотела, чтобы ее трехлетний сын, ее собственный сын, был убит… К счастью, ребенок сейчас жив и здоров, он живет с бабушкой».

Боб Иннес поддерживает сайт из собственного кармана, но принимает пожертвования и продает футболки, чтобы покрыть хотя бы часть расходов.