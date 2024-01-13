Одной из сцен сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», которые вызвали бурное обсуждение в Сети, стал поцелуй Айгуль и Марата, роли которых исполнили Анна Пересильд и Рузиль Минекаев. Супруга актера Азиза сочла нужным прокомментировать этот эпизод.

Она отметила, что не может злиться на мужа из-за подобных ролей и устраивать сцены ревности, однако смотреть на поцелуи с другими девушками ей все же неприятно.

«Конечно, как и у любого живого человека, у меня есть чувства. Это не совсем приятно, так скажем, осознавать, но конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное — я абсолютно и полностью доверяю мужу», — заявила жена Минекаева.

Ранее стало известно, что Минекаев и Азиза вместе еще со школьной скамьи. У пары год назад появился на свет сын Рэмиль. Жену «Маратика» захейтили после выхода на экраны сериала. Ее называли слишком возрастной для своего партнера, критиковали прическу, а также пророчили скорое расставание с Рузилем.