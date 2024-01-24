Западные кураторы не дадут Киеву принимать самостоятельное решение по дипломатическому урегулированию конфликта с Россией. США примут это решение за Украину, уверена представитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

На заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности Жданова отметила, что Западу сейчас переговоры не нужны. Поэтому Киев не примет решение по их проведению, даже если сильно этого захочет, передает РИА Новости.

«Любому неангажированному человеку уже понятно, что не Украина, а ее кураторы будут решать, когда остановиться и начать всерьез говорить о реалистичных условиях завершения конфликта», — заявила она.

Ранее на заседании Совбеза ООН глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия всегда демонстрировала готовность к переговорам с Киевом.