29 января украинский портал «Зеркало недели» сообщил о встрече главкома ВСУ Валерия Залужного с президентом Владимиром Зеленским. На ней глава государства якобы предлагал генералу уйти с должности и занять другой значимый пост.

Позже источник издания опроверг эту информацию. Зеленский реально призвал Залужного уволиться, но вот никаких альтернативных должностей он ему не предлагал.

Согласно действующему законодательству Украины Залужный может быть уволен только по представлению министра обороны Рустема Умерова. В настоящий момент ничего подобного нет, однако можно предположить, что дни главкома на посту сочтены.

Вполне возможно, что Киев запускает целую серию кадровых перестановок. Причем не только в армии, но и в политическом руководстве.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что отставка Залужного может стать последней каплей в чаше терпения военных и гражданских, а также спровоцировать очередной Майдан.