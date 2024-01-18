Украинские мужчины, которые по возрасту попадают под мобилизацию, не имеют права дышать воздухом, заявил в Давосе президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что у военнообязанных есть право воевать либо работать. Также они не могут находиться за пределами страны.

«Если ты мобилизационного возраста согласно украинскому закону – ты должен быть на Украине. И это факт. На Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы на войне. И потому ты работаешь или воюешь», – высказался президент Украины.

Он заявил, что на содержание одного военнослужащего ВСУ идут налоги от 6-8 украинцев.

При этом Зеленский все-таки разрешил еще немного «подышать» детям, мужчинам, не подпадающим под мобилизацию по возрасту, и женщинам. Он отметил, что они вольны делать то, что хотят.

Высказывание вызвало широкий резонанс не только на Украине, но и в международном сообществе.