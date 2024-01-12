Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доработкой законопроекта о мобилизации занимаются депутаты и военные. Поэтому ему еще никто не показывал окончательный вариант этого документа.

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Риши Сунаком, находящимся в Киеве, Зеленский заявил, что хочет увидеть в доработанном документе «справедливость».

Когда законопроект будет окончательно доработан, Зеленский пообещал ознакомиться со всеми деталями и только потом поделиться впечатлениями с журналистами. Сейчас же он ничего о нем не знает.

Напомним, 11 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у ведомства уже готов документ, полностью доработанный с учетом правок депутатов. Он намеревался передать его Кабмину и призвал не затягивать с голосованием.