В своем выступлении на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 2024 год станет решающим в зоне боевых действий. В связи с этим он призвал Запад не прекращать поддержку Украины.

Кроме того, Зеленский высказался по поводу «заморозки» противостояния, о которой говорят многие западные политики. Он отметил, что это не первая попытка, ранее нечто подобное предпринималось и после 2014 года.

«Напомню, что после 2014 года предпринимались попытки заморозить конфликт в Донбассе. Были влиятельные гаранты — канцлер Германии и президент Франции», — цитирует украинского лидера РБК.

По словам Зеленского, на протяжении ближайших двух недель в Киев поступят средства от ЕС, которые ранее блокировались Будапештом. Также он заявил о необходимости и дальше поставлять оружие и технику на Украины.