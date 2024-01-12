Соединенные Штаты отказом финансировать Украину оставили 12 миллионов пенсионеров без денег. Такое заявление президент страны Владимир Зеленский сделал на пресс-конференции в Риге.

Он обвинил в этом кандидата в президенты США Рона Десантиса и представителей Республиканской партии, которые блокируют новый пакет помощи для Киева.

По словам Зеленского, Десантис и его соратники слишком молоды и поэтому не понимают, насколько важно выделять деньги для пенсионеров государства, которое находится в состоянии вооруженного конфликта. Также республиканцы не хотят больше финансировать армию, хотя до 70 процентов средств, подготовленных для этой цели, осели в США. И часть из этих денег достанется американским пенсионерам.

«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», – пригрозил кандидату в президенты Соединенных Штатов Зеленский.

Ранее Джордж Ландрит, возглавляющий аналитический центр Frontiers of Freedom, возмутился из-за того, что Соединенные Штаты вынуждены спонсировать украинских пенсионеров. Он высказал недоумение этим фактом и поинтересовался, какое отношение финансирование пенсионной системы имеет к военной помощи.