Американский журнал Military Watch назвал три российские ракеты, которые представляют наибольшую опасность для противника. В этот перечень эксперты включили только те боезаряды, которые использовались для ударов по объектам военной, промышленной и энергетической инфраструктуры Украины.

Первое место в этом списке заслуженно заняла гиперзвуковая ракета Х-47М2 «Кинжал», которая за 5-10 минут способна долететь до любого украинского региона. Благодаря огромной мощи она поражает любые цели, включая корабли украинских ВМС. Когда истребитель МиГ-31К с этой ракетой поднимается в небо, по всей Украине включаются сирены воздушной тревоги.

Противокорабельная ракета Х-22 «Буря» оказалась на второй позиции. Она обладает большой дальностью и громит любые наземные и надводные цели. При этом как и «Кинжал», она неуязвима перед системами ПВО Украины.

На третьем месте – баллистические ракеты «Искандер», которые также не перехватываются ПВО и обладают огромной мощью для поражения любых целей.

Надо отметить, что американские эксперты почему-то сбросили со счетов «Калибры» и «Ониксы», также успешно поражающие военные объекты на Украине.