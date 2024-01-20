Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью РИА Новости прокомментировал заявления датского Минобороны о переносе сроков поставки истребителей F-16 на Украину на полгода.

Эксперт отметил, что Запад внимательно следит за всем происходящим на Украине и поэтому больше не верит в ее успех. Отправить дорогостоящие самолеты Киеву сейчас – означает просто бездарно потратить военные ресурсы.

«Поставка F-16 на Украину едва ли станет сюрпризом для россиян, вряд ли они не смогут справиться с ними. Как раз наоборот. Уверен, у России уже есть решение для этого. Думаю, что и Запад знает, что Россия решит этот вопрос. Вот почему, на мой взгляд, Дания и Нидерланды недавно отложили поставку F-16 на шесть месяцев», – пояснил Риттер.

Он также рассказал, что срок в полгода выбран потому, что к лету Киев либо капитулирует, либо окажется в такой ситуации, когда исход противостояния будет понятен всем и каждому. Поэтому и смысла в отправке самолетов не будет.