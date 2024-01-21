Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк озвучил новое условие Киева для начала переговоров по прекращению конфликта. Он заявил, что Россия «должна» отказаться от ядерного оружия, так как оно якобы угрожает всей планете.

В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Гаврилюк заявил, что все вооруженные противостояния заканчиваются переговорами о мире. Но на Украине о дипломатическом урегулировании говорить еще рано. Киев должен вернуть страну к границам 1991 года, а также добиться подписания соглашения с РФ и западными странами об отказе Москвы от ядерного оружия.

Украинские чиновники неоднократно транслировали разного рода мечты о «возвращении Крыма», «прогулках по ялтинской набережной» и прочие, которые не сбылись. Но до такого абсурдного требования, которое выдвинул Гаврилюк, пока не доходил никто.