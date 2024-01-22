У Соединенных Штатов не получилось слепить из Украины «анти-Россию», несмотря на все старания. Об этом РИА Новости рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Рябков.

«На мой взгляд, американский проект слепить из Украины “анти-Россию” уже полностью провалился», – заявил замглавы МИД.

Ранее о проекте «анти-Россия», который США активно реализуют на Украине с 2014 года, заявлял и президент РФ Владимир Путин.

По его словам, на Украине живет большое количество людей, которые не намерены принимать данный проект, для них «анти-Россия» совершенно неприемлемое понятие. Однако из-за политики киевского режима все эти люди фактически оказались нелегалами в собственной стране – их всеми силами загоняют в подполье, не позволяя высказывать свою точку зрения.