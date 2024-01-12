Запад пытается создать в Молдавии плацдарм, который затем будет использоваться якобы для «разрушения России». При этом Кишинев не получит даже мизерного процента от тех бонусов, которые получают страны Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Политологи, эксперты страны открыто говорят о том, что ее цель— превратить Молдову в часть агрессивной антироссийской периферии Евросоюза и НАТО. Ничего из бонусов, которыми наделаются страны —члены Европейского союза в экономической, гуманитарной сфере Молдова никогда не получит. Но зато станет плацдармом, который будет использоваться как бы для разрушения России», — цитирует Захарову издание Sputnik Молдова.

Кишинев идет по антироссийскому курсу, навязанному ему Западом. Причем его формы с каждым днем приобретают все более дикие очертания. Власти запретили вещание российских каналов и не торопятся возвращать им лицензии, хотя чрезвычайное положение в 2023 году было отменено.

По словам Захарова, все попытки Запада превратить Молдавию в антироссийский плацдарм будут провальными. Местные же власти, которые идут на поводу у кураторов из ЕС, могут добиться только разрушения собственной страны, но никак не России.