Арестованные 24 января в Таиланде участники музыкального коллектива «Би-2» отказались встречаться с консулом Российской Федерации в центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление заведующего консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Ильи Ильина.

«Посольством Российской Федерации было оперативно организовано посещение тех участников группы, которые являются гражданами России. 30 января оно состоялось, однако участники группы отказались от встречи с российским консулом», – заявил российский дипломат.

Напомним, что иммиграционные органы Таиланда уведомили сотрудников посольства РФ о задержании участников музыкального коллектива «Би-2», являющихся российскими гражданами, за нарушение трудового законодательства королевства. Властями Таиланда были задержаны флейтист и клавишник коллектива Ян Николенко, басист Максим Андрющенко, барабанщик Борис Лившиц, гитарист Андрей Звонков и аранжировщик Глеб Колядин.