В беседе с Комсомолкой автор и исполнитель хита «Плот» Юрий Лоза заверил, что в стране не осталось ни одного человека, который бы горевал из-за пропажи Филиппа Киркорова из ТВ-эфиров.

Лоза пожалел Филиппа Киркорова, потому что он пребывает в состоянии «гипертрофированного одиночества». Те, кто еще вчера возносили его и «целовали», сегодня не вспоминают об артисте. Да в стране вообще не осталось тех, кто горевал бы из-за пропажи Киркорова, считает Лоза.

Он также обвинил Киркорова в позерстве. Лоза считает, что поп-король не делает ни слова, ни движения искренне. Все его поступки – сплошная «показуха», убежден музыкант. Сейчас этот мыльный пузырь позерства лопнул, и Киркорова накрыл «страшный стресс», кризис.

Филипп Киркоров продолжает проходить через бичевание, которому он подвергается после посещения скандальной тусовки блогерши Ивлеевой. Его вырезали из новогодних эфиров, заставили заплатить долги по налогам, убрали из «Золотого граммофона», перестали приглашать на ТВ-шоу.