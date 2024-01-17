Юрий Лоза решил высказаться о музыкальных шоу, транслируемых на российском телевидении. По мнению музыканта, современные шоу не развивают таланты и даже не учитывают интересы зрителей. Он уверен, что на этих конкурсах специально выбирается «серая масса» из участников, чтобы в будущем конкурсанты не смогли добиться высот как звезды современного шоу-бизнеса. Им выгодно, чтобы у популярных артистов, таких как Киркоров и Басков не было конкурентов.

Лоза подчеркнул, что телепродюсер одного из шоу признался, что ищет типажи, а не талантливых людей. Музыкант подчеркнул, что в таких шоу нет смысла, так как победители долго не задерживаются в шоу бизнесе и быстро исчезают с экранов ТВ. Лишь единицам из участников таких шоу удается построить музыкальную карьеру.