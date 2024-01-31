Российский музыкант Юрий Лоза продолжает высказываться о своих коллегах, покинувших Россию. На этот раз он решил выразить свое мнение о Филиппе Киркорове, угодившем в скандал после посещения «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой.

По словам Лозы, творчество Филиппа Бедросовича ничего легендарного не представляет. Он подчеркнул, что все выступления негласного короля отечественной эстрады, являются «показухой». Причем музыкант отметил, что зависть тут не причем.

«Как можно вообще завидовать Киркорову? Киркоров — это сплошная поза. Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и так далее… Все, что он делает, — это показуха», – заявил Юрий Лоза.

Однако, как отметил музыкант, пришло время и артист Киркоров лопнул как мыльный пузырь, потому как жил все время ради «показухи».