Актриса Юлия Пересильд отправила дочь Анну на консультацию к психологу после выхода сериала «Слово пацана». Портал StarHIT рассказал, что артистка опасается эмоционального стресса у дочери.

Пересильд пояснила, что сцены с поцелуем менее опасны для психики, чем эпизоды со сценами насилия и суицида. Кроме того, Анна переживала за своего персонажа и должна была принимать тяжелое решение о его дальнейшей судьбе, что также оказало воздействие на эмоциональную сферу.

Также мама очень боится, что дочь сразит «звездная болезнь» после того, как сериал приобрел невероятную популярность.

Сама Анна рассказала, что поцелуй на съемочной площадке стал первым в ее жизни. Также она отметила, что мама очень переживала в пятой серии за судьбу Айгуль, роль которой и исполнила младшая Пересильд.