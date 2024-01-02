Йеменские хуситы попытались атаковать американский корабль в Красном море двумя крылатыми ракетами, но не поразили цель. Об этом рассказал портал Sky News Arabia, передает РИА Новости.

Изначально появилась информация об «ожесточенном бое», который американский корабль вел против группировки движения «Ансар Алла». Позже выяснилось, что все ограничилось пуском двух ракет хуситов по кораблю. Причем ни одна из них не достигла цели.

Ранее хуситы потребовали не направлять к побережью Йемена в Красном море корабли, которые либо следуют в Израиль, либо имеют к нему какое-то отношение. Они заявили, что по всем таким судам будут наноситься ракетные удары. Это требование было выдвинуто в ответ на анонсируемую США операцию по «защите судоходства» в Красном море.