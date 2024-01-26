Во время светской премьеры новой картины «Мастер и Маргарита», состоявшейся 25 января, известный актер Леонид Ярмольник признался, что не смог до конца понять задумку автора романа. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Я впервые прочитал роман, когда еще учился в школе, но нифига не понял. Перечитал уже когда пришел на “Таганку” в 76-м году. Не буду выпендриваться, но есть масса вещей, которые в силу недостатка образования или знаний истории я не понимаю. Иногда мне кто-то подсказывает из тех людей, кто разбирается», – признался актер.

По его словам, роман «Мастер и Маргарита» повествует историю о том, что невозможно жить без любви. При этом по-настоящему любящий человек вызывает уважение даже у дьявола.