Популярный российский актер Леонид Ярмольник назвал «дураком» прославившегося своей ролью в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актера из Новосибирска Никиту Кологривого. Причиной таких слов со стороны Ярмольника оказалось высказывание Кологривого, касаемо его непонимания таланта известных российских актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.

«Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак», – заявил Леонид Ярмольник.

Артист также подчеркнул, что при таком мнении Никите Кологривому следует отказаться от своей актерской карьеры.

Стоит отметить, что Никита Кологривый во многих своих интервью отзывался о коллегах не в самом лучшем свете. К примеру, он упрекнул актрису Сашу Бортич в отсутствии профессионального актерского образования. Кроме того, он раскритиковал роль Данилы Козловского в картине «Духless». Его высказывания коснулись и некоторых режиссеров. В связи с этим российский продюсер и режиссер Стас Иванов заявил, что такими темпами Кологривый наживет себе врагов и останется без ролей.