Актер Леонид Ярмольник, для которого многие покинувшие страну артисты являются хорошими друзьями, уверен, что все они вернутся обратно. По словам знаменитости, они просто слишком эмоционально отреагировали на начало специальной военной операции.

Ярмольник, который много лет дружит с лидером «Машины времени» Андреем Макаревичем (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ), Аллой Пугачевой, другими артистами, объяснил в интервью агентству ТАСС, что знаменитости не сразу осознали, что именно происходит. Они поддались эмоциональному порыву.

«Но время показывает: все, что происходит, происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир. Просто бездействовать в этой ситуации нельзя», – заявил Ярмольник.

Он также прокомментировал недавнее заявление Владимира Путина, который приветствует возвращение тех людей, которые по тем или иным причинам уехали из России.