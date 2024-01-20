На премьере сериала «Прелесть» актер Филипп Янковский иронично высказался в адрес Никиты Кологривого, который вдруг начал подвергать критике популярных актеров. Он напомнил коллеге, что съемки – это коллективный труд.

Напомним, что Кологривый внезапно подхватил вирус «звездной болезни» и начал критиковать то Сашу Бортич, которая не имеет актерского образования, то Данилу Козловского. Затем он назвал скучными артистами Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

Янковский отметил, что кино возникает в результате коллективного труда, но Кологривый почему-то так не считает.

«Кологривый пока это еще не начал обсуждать. Мне повезло, я снимался у Тарковского в фильме «Зеркало», – отметил Янковский, чем сорвал бурные овации в зале.

Он также упомянул о высокой культуре съемок у режиссера Тарковского, к которой должны стремиться все его коллеги.