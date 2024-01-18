Во время посещения премьеры сериала «Прелесть» Филипп Янковский дважды умудрился подколоть Никиту Кологривого. Ранее тот критиковал молодых коллег по сериалу «Слово пацана», в котором снимался и сын Филиппа, Иван Янковский.

Филипп Янковский выходил на сцену на премьере «Прелести». В своей речи он дважды упомянул Никиту Кологривого. В первый раз Янковский напомнил, что готовый фильм всегда является результатом коллективного труда. «Хотя Кологривый так не считает», отпустил ремарку сын легендарного Олега Янковского. В зале раздался хохот и аплодисменты.

В следующий раз Янковский упомянул Кологривого после отсылки к съемкам в «Зеркале» Тарковского. Янковский назвал происходившее на съемочной площадке «высокой культурой». К этому каждому актеру нужно стремится, сказал Янковский, хотя Кологривый «это пока не обсуждает». Вероятно, это была отсылка к тому, что Кологривый в многочисленных интервью после выхода «Слова пацана» обсудил уже весь кинематограф – и советский, и российский, и западный. Публика зааплодировала Янковскому во второй раз.