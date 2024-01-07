Без финансовой помощи Запада у Киева останется два выхода из сложной экономической ситуации – урезать траты государственного бюджета либо запускать на полную мощность станок для печати денег.

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что после выборов в Соединенных Штатах, намеченных на конец 2024 года, общественное мнение об Украине может сильно измениться. И тогда Запад уже не будет спонсировать Киев. Ему потребуется сокращать выплаты бюджетникам, урезать расходы до минимума.

Если же украинские власти выберут вариант с печатью денег, это приведет к огромной инфляции и окончательно уничтожит и без того потрепанную экономику.

Также авторы публикации отметили, что хоть Киев и начал вкладывать деньги в собственное производство оружия и боеприпасов, Россию ему все равно не догнать.