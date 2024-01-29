Киевский режим пребывает в отчаянии, из-за сокращения западных поставок и усталости международного сообщества от конфликта. Надежда на «победу ВСУ» медленно исчезает, войска ослабевают с каждым днем, их силы уже на исходе, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.

Автор публикации Ишан Тарур напоминает, что в конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз изъездил весь мир, чтобы хоть где-то выпросить оружие для ВСУ. Но после откровенного провала контрнаступления Запад больше не верит в способности Киева победить. Кроме того, Украина теряет ресурсы и не может привлечь граждан в ряды Вооруженных сил.

Американские эксперты и политики уже сделали прогноз на 2024 год, отметив, что он вряд ли станет «урожайным». Утратившим силу украинским войскам потребуется уходить в глухую оборону без каких-либо шансов на новое наступление.