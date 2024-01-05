Дочь режиссера Елены Демидовой, поставившей «Алису в Стране чудес» и «Прикосновение ветра», рассказала о причинах ее смерти.

Она пояснила, что в декабре у матери был диагностирован приступ васкулита, который сопровождался сильной болью в ногах. К 30 числу заболевание не проходило, но Демидова рвалась на работу, заявляя, что ей некогда болеть.

4 января режиссера забрала «Скорая помощь», так как медикам не понравилось состояние сердца и ног пациентки. В пять утра дочери Светлане сообщили о смерти мамы.

Режиссер Елена Демидова получала образование в МВТУ им. Баумана, в Воронежском государственном университете, а также в киношколе «Интерньюс» в мастерской Марины Разбежкиной.