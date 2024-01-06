В новогоднем шоу на украинском телеканале «1+1» так и не появилась певица Вера Брежнева. На съемках концерта она исполнила песню «Спасибо», однако редакторы безжалостно вырезали ее из эфира.

Выступление Брежневой все же сохранилось в версии шоу, которая была выложена на видеохостинг YouTube. Однако в телевизионном эфире оно не появилось. Скорее всего, «1+1» решил не навлекать на себя гнев аудитории из-за привлечения к новогоднему концерту певицы, ранее много лет проработавшей в России.

Напомним, Брежнева уехала из РФ сразу после начала СВО. Позже она развелась с супругом Константином Меладзе. Ранее певица выразила готовность выступать для русскоязычной аудитории за рубежом за 50 тысяч евро. Еще 25 тысяч потребуется, чтобы исполнить райдер.